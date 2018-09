Vluchten Schiphol volledig hervat na storing

Ⓒ DIJKSTRA BV

SCHIPHOL - Op Schiphol is het vliegverkeer dinsdag aan het begin van middag volledig hervat. Volgens de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is de kabel hersteld die maandag tijdens graafwerkzaamheden ’door een externe partij’ zwaar beschadigd raakte. De storing in het backup-communicatiesysteem is verholpen.