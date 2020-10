Slachtoffer Hoornse zedenzaak: ’Ik moest na de verkrachting per rolstoel het ziekenhuis verlaten’

LIVE – Verslaggever Robert Vinkenborg is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

T. is al eerder veroordeeld voor de verkrachting van een 16-jarig meisje in 2015 in zijn woonplaats. Voor die verkrachting kreeg hij een celstraf van 27 maanden. Na het uitzitten van zijn straf slaat T., volgens het openbaar ministerie, opnieuw toe.

In 2019 werd aan de Holenweg in Hoorn een 23-jarige vrouw van haar fiets getrokken, mishandeld en verkracht. Na drie weken arresteert de recherche T. Zijn DNA-sporen matchen met de sporen die zijn gevonden op het slachtoffer.

Volgens justitie zou T. vorig jaar drie keer, in een paar maanden tijd, hebben toegeslagen. Het gaat om een verkrachting en twee aanrandingen. De rechtbank heeft donderdag de hele dag uitgetrokken voor de behandeling van deze strafzaak.

Een van de slachtoffers vertelt in de rechtbank dat haar leven is verwoest. Ze kan haar werk in de zorg niet meer doen en raakte haar huis kwijt: „Ik was mijn verjaardag aan het vieren en moest na de verkrachting in een rolstoel het ziekenhuis verlaten.”

Het slachtoffer noemt het bizar dat T., nadat hij haar heeft mishandeld en verkracht, nog een afspraakje wilde maken in een hotel. „Ik heb een valse naam opgegeven. Voor mij is het te laat. Deze man slaat weer toe als hij geen dwangverpleging krijgt.”