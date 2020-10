Verdachte Mourad T. voor de rechter voor Hoornse zedenzaken

Alkmaar - Mourad T. (31) uit Hoorn moet zich donderdag voor de rechtbank in Alkmaar verantwoorden voor zeer ernstige zedendelicten. Het gaat om een gruwelijke verkrachting van een toen 23-jarige vrouw aan de Holenweg in Hoorn en twee aanrandingen in zijn woonplaats die eveneens gepaard gingen met veel geweld. Al deze delicten zijn vorig jaar gepleegd.