Bom gevonden in gebied bij Bergen op Zoom

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) meldt dat het gaat om een Britse vliegtuigbom van 500 pond.

Boswachter Erik de Jonge vertelt tegen Omroep Brabant dat de bom is gevonden door iemand met een metaaldetector. Deze persoon had de bom zelf al uitgegraven. „Het is hartstikke link om te graven naar de oude explosieven. Ook voor de recreanten en omwonenden. Bovendien zijn we niet blij als mensen zomaar door de bossen struinen”, aldus de Jonge, die aangeeft nog nooit zo’n grote bom te hebben gezien.

De vliegtuigbom wordt later dinsdag nog onschadelijk gemaakt op een ’ploflocatie’ in de buurt.