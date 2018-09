Nsimire (14) terecht, maar nog niet thuis

Volgens de politiebron kunnen veel factoren een rol spelen bij de keuze van justitie om een vermist kind niet direct te herenigen met de ouders. „Het kind komt op de eerste plek. Soms wordt een kind bewust gescheiden om in een objectieve setting te kijken wat zich nou heeft afgespeeld. Er moet de tijd worden genomen in alle rust te onderzoeken wat de reden is van de vermissing.”

Mogelijke scenario’s om Nsimire op een geheim adres te laten verblijven zijn dat het kind op dit moment geen baat heeft bij thuiskomen, bij dat de ouders hun kind niet onder controle hebben of het niet te handhaven is. „Dan wil je als politie voorkomen dat je vijf uur na thuiskomst weer het hele circus moet optuigen.”

De ouders vinden de situatie moeilijk. „Tuurlijk heeft dit een grote impact op de ouders”, stelt Muambi. „Na een verdwijning wil je je kind liefde, eten, emotionele ondersteuning en een vertrouwde omgeving bieden. De ouders begrijpen tegelijkertijd dat het belang van het kind wordt afgewogen en dat het onderzoek tijd nodig heeft.”

De ouders van Nsimire hebben hun dochter afgelopen vrijdag 15 minuten mogen zien. „Meer tijd was niet mogelijk”, meldt hij. „Dat was een emotionele ontmoeting met heel veel tranen. Het enige dat Nsimire zei is dat ze heel graag naar huis wilde. Maar wij wonen in Nederland, het land van de regels, dat moeten de ouders slikken.”

Onduidelijkheid

De ouders zijn volgens Muambi met allerlei instanties in gesprek over haar terugkeer naar huis en hoe nu verder. Telefonisch contact is wel mogelijk. Maar nog altijd is de aanleiding voor de verdwijning en wat er precies is gebeurd in die drie weken dat Nsimire nog onduidelijk.

Het voorarrest van de 33-jarige man uit Den Haag, die vorige week woensdag is aangehouden op de hoek Beeklaan/Teijlerstraat in Den Haag, is vrijdag met veertien dagen verlengd. Hij wordt verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag en mogelijke ontucht. Vorige week zijn in de woning van de verdachte aanwijzingen gevonden dat daar seksuele handelingen zijn verricht.

Crisisteam

Leon van Sasse van IJsselt, manager van het crisisteam van Jeugdbescherming West, vertelt wat er achter de schermen in gang wordt gezet na het aantreffen van een vermist kind.

„Als de politie een vermist kind aantreft, dan worden wij er over het algemeen direct bij betrokken. Wij gaan in gesprek met de ouders en het kind om een inschatting te maken van de situatie. Inzet is altijd om een kind zo snel mogelijk weer in de thuissituatie te krijgen.” Dat Nsimire na zo’n lange vermissing niet snel naar huis mag, vindt hij niet vreemd. „Hoe langer iemand wegblijft, hoe meer vragen er zijn.”

inderen of jongeren gaan niet terug naar huis als de thuissituatie aantoonbaar onveilig is, bijvoorbeeld als er het risico is dat een kind van de voordeur direct weer naar de achterdeur loopt of door omstandigheden in het gezin. Soms kan in zo’n situatie gedwongen opvang worden opgelegd door de kinderrechter. „Er wordt niet lichtzinnig mee omgegaan. Wat het beste is voor een kind staat centraal”, besluit van Sasse van IJsselt.