Jos Brech wilde voorlopig vrij komen

Carmen Lamela, een van de hoogste rechters in de Spaanse hoofdstad die ook het proces van de Catalaanse politicus Carles Puigdemont in eerste instantie leidde, staat niet toe dat de 55-jarige Limburger op vrije voeten wordt gesteld, waarvoor zijn toegewezen Spaanse advocaat Iñigo Cobo Martinez had gepleit.

Brech lijkt iedereen om de tuin te hebben geleid. De Limburger week al snel van zijn geplande route af toen hij eind februari vertrok in De Vogezen en zat, toen velen in het Franse bosgebied nog naar hem aan het zoeken waren, al lang en breed in Spanje.

In eerste instantie ging het onderzoeksteam ervan uit dat Brech, die zondag in het Catalaanse dorp werd gearresteerd, zich maanden in De Vogezen had verstopt. Het laatste spoor dat van hem werd opgepikt stamt van eind mei, door speurhonden van Signi. Dat was bij de Frans-Duitse grens, toen de zoektocht nog in volle gang was. Maar daar was hij hoogstwaarschijnlijk dus al lang verdwenen.

Een woordvoerster van Signi Speurhonden laat weten dat dit goed mogelijk is. ,,In de natuur blijven sporen langer goed dan in een drukke stad, omdat ook de lucht beter is. Dus ook al zou hij in maart al in Spanje zijn, dan kunnen onze honden nog steeds eind mei zijn spoor hebben opgepikt. Zeker als het om een plek gaat waar hij niet geregeld komt.”

Een Spaanse politiefunctionaris gaat ervan uit dat hij in april de grens van Spanje overstak, maar houdt het ook voor mogelijk dat hij dat de maand ervoor al deed. Dat hij op internet zocht naar ‘verlaten Spaanse dorpen’ blijkt in ieder geval een serieuze aanwijzing geweest.