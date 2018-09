Strikt Privé

De showbizz is terug van vakantie en dat is meteen te merken ook. GLENNIS GRACE gooit hoge ogen in Amerika na een carrière waarin lang alles leek tegen te zitten. Haar voormalig manager JOHN VAN KATWIJK vertelt over Glennis’ gevecht.

Vorige week in Privé veel aandacht voor de opmerkelijke, nieuwe liefde van OG3NE-vader RICK VOL. Deze week praat het liefsdespaar van 55 en 20 jaar zélf!

NIEUW en zeer de moeite waard is onze columniste die deze week haar eerste bijdrage levert en aan wie ik u graag voorstel.

Nederland leeft mee met KOOS ALBERTS en zijn vrouw JOKE die opnieuw een zware strijd aan moeten gaan. Hun dochter CHRISTA houdt een lezenswaardig weblog bij en publiceerde ook al een boek. Op mijn vraag of zij voor Privé niet een wekelijkse column wil gaan schrijven, zei ze gelukkig ’ja’. Deze week dus de eerste, waarvan ik zeker weet dat u die met een brok in de keel zult lezen.