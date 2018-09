Twee jaar cel voor steken met kapot bierflesje in nek voetbalfan

De politie grijpt in bij een confrontatie tussen fans van Telstar en De Graafschap. Ⓒ Michiel van Bergen

IJMUIDEN - Een 33-jarige man uit IJmuiden is veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het steken met een kapot bierflesje in de nek van een voetbalsupporter. Het steekincident deed zich voor na het duel Telstar - De Graafschap in mei.