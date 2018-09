Dode en zwaargewonde door aanrijding

Beide voertuigen belandden door de aanrijding op de Langestraat in een sloot. Een man en een vrouw werden in zorgwekkende toestand uit de personenauto gehaald. De vrouw overleed ter plaatse en de man is naar het ziekenhuis vervoerd, aldus de politie. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond.

Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, is nog niet bekend.