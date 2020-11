Verhoor toeslagenaffaire verder met jurist die in 2017 al wees op problemen

Volg het verhoor hieronder via de tweets van Leon Brandsema.

Palmen schreef in 2017 een memo waarin ze de aanpak van de Belastingdienst streng veroordeelde. Dat advies volgde op een bij de Raad van State door de fiscus verloren zaak tegen een gedupeerde ouder. Palmens memo was vernietigend van aard. De fiscus had ’onrechtmatig’ en ’onzorgvuldig’ gehandeld en zelfs rechtsbeginselen geschonden.

Ondanks de stevige woorden gebeurde er niks met het memo van Palmen, wiens positie al na een half jaar werd opgeheven. Dat ging wel rond binnen de ambtelijke top van de fiscus, maar de harde aanpak van de Belastingdienst ging vervolgens nog jaren door.