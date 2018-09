Knullige brandstichter gegrepen door eigen vuurzee

Nadat het vuurwerk was gedoofd zonder dat er een grote brand onstond, kwam de dader zo’n twintig minuten later terug naar de plek. Hij goot de brandbare vloeistof tegen de gevel en stak de boel opnieuw in brand. De dader werd hierbij gegrepen door zijn eigen vuurzee. Of de brandstichter gewond raakte, is niet bekend.

De poging tot brandstichting werd gedaan bij een supermarkt. Boven de winkel zijn appartementen gevestigd waar veelal ouderen wonen. Het was niet nodig om de bewoners van de appartementen te evacueren. Door de rook ging wel de inventaris van de winkel verloren en ontstond schade aan de gevel.