Celstraf voor misbruik demente vrouw

UTRECHT - Een 45-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden voor ontucht met een demente vrouw (73). Vier maanden van de straf zijn voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. De man werkte als vrijwilliger in het tehuis waar ze woonde. Hij mag ook geen contact meer hebben met de vrouw en niet meer in de buurt van de zorginstelling komen, heeft de rechtbank in Utrecht bepaald.