Dode bij steekpartij in azc Hardenberg, 23-jarige verdachte opgepakt

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en zegt verder niets over de aanleiding.

Bewoners en medewerkers van het azc zijn "erg geschrokken", laat een woordvoerder van het het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. "De komende dagen zullen we ons vooral richten op nazorg, hulp en ondersteuning voor de bewoners. Ook is slachtofferhulp aanwezig." Het is zondag weer rustig op het azc, maar het COA houdt de veiligheidssituatie de komende dagen goed in de gaten, aldus de woordvoerder

De burgemeester van Hardenberg, Maarten Offinga, trok eerder al aan de bel vanwege de overlast van een groep asielzoekers in het AZC. „In de afgelopen weken was het bijna elke dag raak. Met winkeldiefstallen, drugsgebruik, openbare dronkenschap en zeer ongewenst gedrag naar jonge vrouwen”, stelde de burgemeester in juli vorig jaar. Hij zei toen dat de grens was bereikt, en wilde dat het kabinet in actie kwam. Volgens burgemeester Offinga waren er destijds „relatief veel overlastgevende asielzoekers” in Hardenberg.