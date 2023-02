Dode bij steekpartij in azc Hardenberg

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het steekincident en kon geen verdere details geven.

De burgemeester van Hardenberg, Maarten Offinga, trok eerder al aan de bel vanwege de overlast van een groep asielzoekers in het AZC. „In de afgelopen weken was het bijna elke dag raak. Met winkeldiefstallen, drugsgebruik, openbare dronkenschap en zeer ongewenst gedrag naar jonge vrouwen”, stelde de burgemeester in juli vorig jaar. Hij zei toen dat de grens was bereikt, en wilde dat het kabinet in actie kwam. Volgens burgemeester Offinga waren er destijds „relatief veel overlastgevende asielzoekers” in Hardenberg.