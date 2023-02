Dode bij steekpartij in Overijsselse Heemserveen

Video

Besparen met refurbished iPhone? ‘Dit weet je vaak niet’

Wie in de markt is voor een nieuwe smartphone moet flink wat geld stukslaan. Een optie om hierop te besparen is een refurbished model, dat is een gereviseerd toestel die opnieuw wordt aangeboden. DFT-verslaggever Chris Broesder dook in de refurbished wereld en vertelt waar je op moet letten.