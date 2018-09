Uitslag Stelling: Oudgedienden voor de klas

Volgende week begint ook regio Noord (met o.a. Amsterdam) aan het nieuwe schooljaar. Directies van basisscholen zijn druk bezig hun roosters dicht te timmeren. Voor elke klas een vaste juf of meester en voldoende vervanging bij ziekte en zwangerschap, luidt hun opdracht. Een lastige opgave, want er heerst een schrijnend personeelstekort. Honderden vacatures zijn nauwelijks vervulbaar.

„Gepensioneerden vragen is het probleem verleggen”, vindt een tegenstander van de Stelling van de Dag. „Nog afgezien van het feit dat hun vakkennis niet meer up-to-date is, kunnen ze hooguit tijdelijk meedraaien. De problemen structureel de baas worden lukt alleen met volwaardig opgeleide, jongere leerkrachten.” En: „Zeker ook niet met pabostudenten zonder diploma, die nog helemaal niet voor de klas zouden moeten staan.”

In Nijkerk was er op de Prins Willem-Alexanderschool voor groep 1/2 nood aan de man: de leerkracht was voor de vakantie al ziek en bleek dat na de vakantie nog steeds. De 64-jarige juf Ine, die al vier jaar met vroegpensioen was, maakt nu haar comeback. En zij is niet de enige, zo meldde deze krant gisteren. „Goed plan”, zo reageert iemand. „Je moet alles in het werk stellen om te voorkomen dat klassen naar huis worden gestuurd.” En: „Oudere leerkrachten kunnen tenminste rekenen en kennen de Nederlandse taal goed.”

„Het gaat om het belang van het kind en daar zijn docenten voor nodig”, stelt een ander. „Ze moeten het voor de oudgedienden weer aantrekkelijk maken. En dat gaat maar gedeeltelijk om geld. Vooral minder vergadergeneuzel.”

Respondenten zien de inzet van ’oude rotten’ voornamelijk als lapmiddel. „Het toont eens te meer het gebrek aan inzicht van de overheid aan”, stelt iemand. „Het lerarentekort had lang van tevoren moeten worden ingeschat. Ik ben benieuwd hoeveel afgezwaaide docenten er daadwerkelijk weer voor de klas willen staan? Boontje komt om zijn loontje. Medewerkers werden de afgelopen tijd te snel gedumpt”, schrijft een respondent. En: „Wanneer je bij de jaarlijkse telling een paar leerlingen minder hebt dan moet er al een leerkracht uit. Er wordt niet gekeken naar de samenstelling van de buurt of wijk etc.”

Circa 80% vindt dat het vak onderwijzer op de basisschool minder aantrekkelijk is geworden door de grote, lastige klassen, het vele vergaderen en de regeltjesdruk. „Onderwijzer moet onder de ’zware beroepen’ vallen”, stelt iemand. „De meeste leerkrachten zijn dolblij dat ze mochten stoppen. Maak het vak weer aantrekkelijk.” De salarissen zijn niet zozeer het probleem: „Als de arbeidsomstandigheden beter zijn, is de arbeidsvreugde ook hoger.”

„Laat de oud-leerkrachten met rust”, benadrukt een deelnemer. „De klassen zijn te groot, de leerlingen brutaler, de ouders weten het altijd beter. Gepensioneerden zullen zich wel drie keer bedenken om weer voor zo’n stelletje ongeregeld te gaan staan.” En: „Steeds hetzelfde liedje: als ouderen nodig zijn, zijn ze welkom, maar zodra ze ze niet meer kunnen gebruiken worden ze als oud vuil op straat gezet.”