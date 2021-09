Italiaanse politicus voor de rechter voor tegenhouden schip met vluchtelingen

Salvini was ten tijde van het incident in 2019 minister van Binnenlandse Zaken. Nu is hij parlementslid namens de rechtse partij Lega. De Senaat heeft een speciale motie aangenomen om Salvini strafbaar te maken. Als politicus zou hij hier eigenlijk niet voor vervolgd kunnen worden.

In mei besloot een rechter dat Salvini voor een vergelijkbaar incident niet vervolgd kan worden. De politicus denkt daarom dat hij ook hiervoor niet bestraft kan worden.

Bekijk ook: Rechtse Italiaanse politicus schiet Marokkaanse migrant dood

Salvini en zijn advocaat hebben meerdere politici opgeroepen als getuigen in de zaak. Onder meer minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio, oud-premier Giuseppe Conte en huidig minister van Binnenlandse Zaken Luciana Lamorgese kunnen worden verhoord tijdens het proces.

De opvarenden van het schip werden uiteindelijk na een ingreep van de openbaar aanklager na negentien dagen naar Italië gehaald. Meerdere mensen sprongen in de tussentijd uit wanhoop overboord. De aanklager nam het schip van de organisatie Open Arms in beslag, waardoor de mensen in Italië aan land konden. Salvini vond dat Spanje het schip moest toelaten, aangezien het onder Spaanse vlag voer.