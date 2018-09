Messenzwaaier is Syriër uit Zweden

De man liep met een mes op straat en maakte een verwarde indruk. Familieleden waarschuwden de politie omdat ze bang waren de man zichzelf of anderen iets zou aandoen. Volgens omstanders zou de Syriër Allahu akbar hebben geroepen, maar het OM kan dat (nog) niet bevestigen.

Omdat de man zich niet over wilde geven was de politie gedwongen enkele malen te schieten. De man raakte daarbij gewond maar is niet in levensgevaar. Hij wordt op een later moment verhoord, aldus het OM.

Bekijk ook: Hier beschiet politie messenzwaaier

Forensisch medewerkers zijn dinsdag bezig met sporenonderzoek. In een boom zit – op een meter hoogte – een kogelgat en ook in de gevel van basisschool de Ouverture zitten sporen van afgevuurde schoten. Naaldwijker Ben Wassink had vanuit zijn woning zicht op het incident: „Toen ik naar buiten liep zag ik meerdere agenten, die riepen dat die man zijn mes moest laten vallen. Het zag er uit alsof hij een politieman wilde steken”, aldus de ooggetuige.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten en de rol van de verschillende agenten. Zij zijn getuige en zullen volgens het OM worden gehoord. Daarnaast loopt een onderzoek naar het incident zelf. De verdachte is aangehouden voor bedreiging.