India wil mens naar de ruimte brengen

K. Sivan, hoofd van de Indiase ruimtevaartorganisatie. Ⓒ EPA

NEW DELHI - India wil over een paar jaar zelf een mens de ruimte in brengen. Het land hoopt in 2022 drie bemanningsleden in een baan rond de aarde te brengen. Ze zouden daar vijf tot zeven dagen moeten blijven op een hoogte van 300 tot 400 kilometer.