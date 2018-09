Deel buit wapendiefstal bij justitie teruggevonden in woning Otterloo

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

OTTERLO - Een deel van de buit van de wapendiefstal bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning eind juli in Zutphen is teruggevonden in een woning aan de Weversteeg in Otterloo. Dat meldt de politie in Gelderland. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De dienst is onderdeel van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).