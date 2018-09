Arrestaties na vondst megapartij drugs

Dat heeft de Landelijke Eenheid van de politie dinsdagmiddag bekendgemaakt. De drugs hebben onversneden een straatwaarde van 175 miljoen euro en de vangst behoort tot de vijf grootste cocaïnevangsten in Nederland en Antwerpen van het afgelopen jaar.

Maandag deed de politie een inval in het bedrijf Van Wanrooij Transport in Oosterhout, waarbij arrestaties werden verricht.

Antwerpen

Naar nu blijkt heeft de politie in Antwerpen de cocaïne in een container ontdekt die voor het bedrijf bestemd was. De drugs werden er heimelijk uitgehaald, waarna een vrachtwagen de container afleverde bij het transportbedrijf. Op het moment dat de container werd geopend, deed de politie een inval. Deze methode wordt vaker toegepast.

Het bedrijf is al langer in beeld bij de recherche voor de invoer van cocaïne. In 2011 werd directeur Paul van W. opgepakt na de vondst van 2500 kilo coke in een container die was gestald in een van zijn opslagplaatsen. Hij werd toen vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was voor zijn betrokkenheid bij de invoer.

Van W. zou nu volgens bronnen opnieuw zijn opgepakt. De politie wil hier niets over zeggen, maar medewerker Mario van transportbedrijf Van Wanrooij laat aan De Telegraaf weten dat de directeur in ieder geval mee is genomen voor verhoor. ,,De inval maakt volgens de politie deel uit van een groter onderzoek en is gedaan in een pand dat weliswaar op ons terrein staat, maar wordt onderverhuurd. We benadrukken dat onze directeur eerder volledig is vrijgesproken.”

De verdachten zijn een 54-jarige Belgische chauffeur van de vrachtwagen uit Turnhout, twee mannen van 55 en 58 jaar en een 33-jarige vrouw uit Oosterhout en een 31-jarige man uit Woerden. De laatste werd in Rotterdam opgepakt.