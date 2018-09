Mogelijk legionella in ziekenhuis Leeuwarden

Het ziekenhuis heeft uit voorzorg douches afgesloten en legionellafilters in douchekoppen geplaatst. Besmetting met de bacterie kan volgens het MCL alleen plaatsvinden door het diep inademen van besmette kleine waterdruppels, bijvoorbeeld onder de douche.

De instelling heeft voor de controle gebruik gemaakt van een nieuwe, snel werkende testmethode. De test geeft echter geen 100 procent zekerheid. Bovendien werden sporen ontdekt in water van meer dan 65 graden Celsius, terwijl de bacterie normaliter 60 graden niet overleeft.

De sporen zijn op kweek gezet. De uitslag wordt eind deze week verwacht.

Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken. Soms veroorzaakt de bacterie een zware longontsteking, beter bekend als de veteranenziekte. In 2016 werden in ons land 324 mensen getroffen door de veteranenziekte. Twintig patiënten kwamen te overlijden.