Tentenkamp voor dakloze Groningse studenten

In Amsterdam en Utrecht slapen studenten noodgedwongen in hostels en op campings en in Groningen worden buitenlandse studenten zonder woning enige tijd ondergebracht in een tentenkamp.

Een overnachting in een tent kost de studenten 12.50 euro. Een bed kan minimaal voor een week worden geboekt. Voor 375 euro per maand slapen ze met dertig man op een zaal, zonder douche, toilet en keuken. Voor die 375 euro krijgen de studenten een bed met beddengoed, een locker, beveiliging en sanitaire voorzieningen op loopafstand van de tent. Zo meldt Jorien Bakker, woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen aan VICE.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het tentenkamp op sportcomplex de ACLO blijft staan. Er wordt gesproken van een noodoplossing.