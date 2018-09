Verdachte opgepakt in zaak overleden Hagenaar

Het slachtoffer stond op 18 augustus bij een bushalte bij het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Hij kreeg om nog onduidelijke reden ruzie met inzittenden van een voorbijrijdende auto. Hij kwam daarbij ten val. De man is maandag overleden. Sectie moet volgens de politie nog uitwijzen of er een verband is tussen zijn overlijden en het incident.

Bekijk ook: In Arnhem mishandelde Hagenaar overleden