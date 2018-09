’Nicole is als oud vuil gedumpt’

De vindplek van het lichaam van Nicole van den Hurk. Op 22 november 1995 werd haar lichaam gevonden. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - „Het is verwoestend als je dochter wordt vermist en vermoord en je later hoort dat ze is verkracht.” In een emotionele verklaring schetste de stiefmoeder van Nicole van den Hurk de gevolgen voor haar en haar gezin van de gewelddadige dood van de vijftienjarige Nicole in oktober 1995. „Door deze verdachte is al mijn vertrouwen verloren gegaan.”