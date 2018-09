Onderzoek naar bloedspoor in zaak dominee

Maar de verdachte kan zich daar helemaal niks van herinneren volgens zijn advocaat.

De rechtbank stemde dinsdag in met het onderzoek naar het bloedspoor tijdens de derde niet-inhoudelijke zitting. De Trichtenaar is er sinds de aanslag mentaal zeer slecht aan toe, maar kan zich niet voorstellen dat hij de dominee neergeslagen zou hebben. Dominee Wassenaar is van achteren aangevallen en heeft haar aanvaller niet gezien. Wel staat vast dat ze in de kerk in Rhenoy was met de man uit Tricht, die pianostemmer is. Ze hebben daar ook met elkaar gesproken.

Advocaat Jan Peter van Schaik wil zeker weten dat er bloed van de dominee op de mouw van zijn cliënt is gevonden. Het staat vast dat in het bloedspoor DNA van beiden is aangetroffen, maar als het DNA van de dominee bijvoorbeeld van huidschilfers komt, staat niet vast of de Trichtenaar nog in de kerk was nadat Wassenaar gewond was geraakt.

De Rhenoyse dominee, die blijvend gehandicapt is geraakt door de aanval, heeft mededogen met de verdachte man uit Tricht, heeft ze eerder verklaard. Ze vindt dat hij hulp nodig heeft. B. kreeg zeer kort na het incident in de kerk een hartaanval, heeft lange tijd in coma gelegen en kan sindsdien heel moeilijk praten en bewegen. Hij is de afgelopen maanden psychisch onderzocht en verblijft nu weer in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen.

Het is de bedoeling dat de zaak in november wordt behandeld. De verdachte wordt poging tot moord verweten.

