Moordverdachte Spa vrijdag voor raadkamer

De 36-jarige T. werd dinsdag formeel in staat van beschuldiging gesteld. Hij zat zaterdagnacht samen met zijn broer en een vriend in een taxi in Spa na te zijn geweigerd bij een café, waar hij een vuurwapen had getoond. Even later schoot hij volgens het parket in Verviers politie-inspecteur Amaury Delrez in zijn hoofd.

T. wordt ook verdacht van een poging tot moord op een andere politieman die bij de controle aanwezig was. Persbureau Belga meldt op basis van bronnen rond het onderzoek dat hij één keer op Delrez en vier keer richting diens collega heeft geschoten. Die schoot vervolgens één keer terug, waardoor T. gewond raakte. De woordvoerster van het parket in Verviers zei vragen over de schotenwisseling niet te kunnen beantwoorden.

De Limburger heeft verklaard dat hij zich niets kan herinneren van de gebeurtenissen en beroept zich op zijn zwijgrecht. Alles wijst erop dat hij onder invloed was van een cocktail van alcohol, drugs en medicijnen, aldus het parket. Toxicologisch onderzoek moet dat nog bevestigen.

De Belgische autoriteiten hebben Nederland gevraagd het duo dat met T. in de taxi zat uit te leveren. Het kan twee tot drie weken duren voordat ze worden overgedragen, aldus de zegsvrouw.