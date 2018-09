Brit ’niet meer ziek’ van Spaans eten

Britse toeristen hangen vaak de beest uit in Spanje, en dienen dan achteraf de rekening in bij de Spaanse horeca. Ⓒ AFP

MAGALUF - Nog geen enkele Britse toerist heeft dit jaar geklaagd over het eten in zijn Spaanse hotel. Niet zozeer omdat de maaltijden in de Spaanse hotelsector zo zijn verbeterd, maar omdat Spanje samen met Groot-Brittannië een bekende oplichtingspraktijk onmogelijk heeft gemaakt.