Nee, ik heb geen illusies over wat in het oosten van Duitsland gebeurt, over de neonazi’s die daar weer uit de riolen zijn gekropen. Maar ik heb, toen ik daar twee jaar geleden was, in Leipzig en Dresden mensen gesproken die zich gemarginaliseerd en zelfs gecriminaliseerd voelden omdat ze zich tegen migratie hadden uitgesproken, en daarom voor neonazi werden uitgemaakt.