VS zet zeventien doodstraffen om in levenslang

„Ik geloof dat gerechtigheid niet wordt bevorderd door het nemen van een leven en dat de staat niet bezig zou moeten zijn met het executeren van mensen - zelfs als ze een vreselijke misdaad hebben begaan”, zei Brown.

Oregon, aan de Westkust, heeft al een kwart eeuw geen doodstraf meer uitgevoerd. Met haar clementie zette Brown het moratorium voort dat voormalig gouverneur John Kitzhaber in 2011 had ingevoerd. Browns opvolgster Tina Kotek, net als Brown en Kitzhaber een Democraat, liet tijdens haar verkiezingscampagne al weten dat ook zij tegen de doodstraf is.

Kiezers in Oregon hebben de doodstraf in de loop der jaren herhaaldelijk afgeschaft en opnieuw ingevoerd. Ze spraken zich er in 1984 voor het laatst over uit, toen ze de doodstraf in de staatsgrondwet opnamen. Oregon is een van de 27 staten in de VS die de doodstraf goedkeuren.