Gewonde is medewerker spyshop

Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Telegraaf. De politie doet geen nadere medelingen over het onderzoek naar het steekincident, maar roept getuigen op zich te melden en is een groot onderzoek gestart. Spy City is onbereikbaar voor commentaar. Het motief voor de aanval is nog onduidelijk. De man zou in het hoofd gestoken zijn.

Het is niet het eerste geweldsincident rond een medewerker van een spyshop, waar onder andere afluister- en volgapparatuur kan worden gekocht. In 2015 werd Ronald Bakker van een spyshop in Nieuwegein geliquideerd in Huizen. Veel criminelen maken gebruik van de artikelen die spyshops verkopen.

De politie probeert aan de hand van camerabeelden te achterhalen wat er precies is gebeurd.