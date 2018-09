Kijkje in ons ’Alcatraz’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

De grootste kopstukken van crimineel Nederland zitten vast in Vught. Muurvast. Holleeder, Mohammed B. en teruggekeerde jihadstrijders verblijven in de zwaarbeveiligde bajes waar De Telegraaf een kijkje mocht nemen. Het regime is er streng en hard, maar heus niet altijd: terroristen verbouwen er verse munt voor in de thee en kijken graag naar ’Heel Holland bakt’.