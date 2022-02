Universiteiten weigeren onderzoek naar Joodse contacten

The Rights Forum, met oud-CDA-politicus Van Agt als erevoorzitter, vraagt alle informatie op over contacten van Nederlandse universiteiten met Israël. Joodse organisaties waren verbolgen omdat het verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur zich niet beperkte tot contacten met Israëlische universiteiten en instellingen. Ook alle informatie over contacten met Joodse organisaties in Nederland moest op tafel. Ook die niets met Israël te maken hebben, zoals het Centraal Joods Overleg (CJO).

Voorzitter Chanan Hertzberger van het CJO is blij met de lijn die alle veertien universiteiten trekken. Die verklaren dat ze niet meewerken aan het openbaren van banden met Nederlandse en internationale organisaties die zich bezighouden met religie, herdenking of de bestrijding van antisemitisme.

’Discriminatie’

„Ongelijke behandeling op basis van religie of afkomst wijzen wij ten sterkste af”, schrijft de koepel Universiteiten van Nederland in een verklaring. „Het vizier richten op een specifieke groep burgers, waaronder ook medewerkers, studenten en alumni van onze universiteiten zorgt voor gevoelens van onveiligheid, van onrecht en discriminatie. Hier werken wij niet aan mee.”

„Een deel van dit Wob-verzoek was discriminerend en antisemitisch”, benadrukt Herzberger. „Dat die groep informatie wil opvragen over contacten met universiteiten in Israël is hun goed recht, maar wat Europese Joden daarmee te maken hebben, ontgaat mij. We hopen dat we ook in de toekomst op de steun van universiteiten.”

Directeur Gerard Jonkman van The Rights Forum kon eerder al weinig kwijt over het verwijt dat het WOB-verzoek discriminerend of zelfs antisemitisch zou zijn. „Opvattingen van derden komen geheel voor rekening van degenen die die opvattingen formuleren.”