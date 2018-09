Ajax tegen fans: ga niet te voet naar stadion

Er is nog geen officieel statement naar buiten gebracht, maar ooggetuigen die als fan zijn meegereisd met de Amsterdamse voetbalclub, zeggen dat er tien gewonden zijn. Er zouden tot tweemaal toe groepen Oekraïners op de Ajax-supporters zijn afgerend. Ajax ontving een dag eerder ook al berichten dat fans werden aangevallen.

Een Nederlandse man zou volgens getuigen in zijn hoofd zijn gestoken. Hij zou zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Een andere man zou zijn kaak hebben gebroken, nadat hij een steen tegen zich aan gegooid kreeg. Fans in het uitvak zijn onderling geld aan het inzamelen voor de supporter die in het ziekenhuis ligt.

Ook op de twitteraccount van onder andere AFCA, een van de supportersverenigingen van Ajax, is te lezen over de aanval. ,,We zaten als ratten in de val en de politie was nergens te bekennen.” Zij willen het stadion in, zodat zij niet meer aangevallen kunnen worden.

’Pak taxi, ga niet te voet’

Vandaag werden de Ajax-supporters eerder op de dag gewaarschuwd voor ronddolende groepen thuissupporters die op zoek waren naar kleine groepen Ajax-fans. Zij zouden zich vanaf 20 uur moeten verzamelen op het Palas Ukraina. Ajax riep de fans later op niet naar Palas Ukraina te komen. „Reis zo snel mogelijk met de taxi naar het stadion en ga niet te voet. Vermijd daarnaast de eerder genoemde Palas Ukraina”, aldus Ajax op Twitter.

Het duel in Kiev begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.