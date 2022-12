Tien doden, onder wie vijf kinderen, door brand in Lyon

De brandweer arriveerde rond half vier in de nacht van donderdag op vrijdag bij het wooncomplex in Vaulx-en-Velin. Zo’n 170 brandweerlieden en 65 brandweerwagens werden ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het vuur ontstond op de begane grond en sloeg over tot naar de derde verdieping, aldus de brandweer tegen Franse media.

’Geschreeuw van kinderen’

Een man die 100 meter van het afgebrande gebouw woont, zegt tegen BFM TV dat hij wakker werd van de brand.

„Rond 02.00 uur, 02.25 uur hoorden we het geschreeuw van kinderen. Toen we de ramen openden, zagen we rook naar buiten komen”, legt hij uit.

„Buren kwamen aan met een ladder. Daarmee hebben we mensen die op de eerste verdieping aan de tuinzijde wonen kunnen evacueren”, zegt hij.