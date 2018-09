Moerdijk wil hulp bij aanpak ’inklimmers’

Dit jaar zijn volgens de gemeente al tweehonderd meldingen binnengekomen over zogeheten ’inklimmers’ en zijn 105 aanhoudingen verricht. Een woordvoerster bevestigt die cijfers na berichtgeving door BN De Stem. „Moerdijk is een soort van hotspot op dit gebied geworden.” Cijfers over de afgelopen jaren heeft de gemeente niet voorhanden, maar volgens de woordvoerster is duidelijk sprake van een toename.

Albanezen mogen sinds 2010 vrij naar en door Nederland reizen, ze hebben daar geen visum voor nodig. Voor het Verenigd Koninkrijk is wel een visum vereist.