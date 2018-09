Jos Brech in loop volgende week naar Nederland

MAASTRICHT - De Limburgse politie verwacht dat Jos Brech (55) in de loop van volgende week in Nederland zal aankomen. De Spaanse rechter heeft dinsdag bepaald dat de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de destijds elfjarige Nicky Verstappen aan Nederland moet worden overgeleverd. De vraag was nog wanneer dat zal gebeuren.