Grote brand bij afvalverwerker Venlo

VENLO - Bij afvalverwerker Renewi (voorheen Van Gansewinkel) in Venlo heeft dinsdagavond een grote brand gewoed. Er was sprake van een flinke rookontwikkeling, die op grote afstand was te zien. De oorzaak van de brand is nog onbekend, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.