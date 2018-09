’Zat al langer een steekje los bij Yvo T.’

Naast Yvo T. en Cyril T. zou de derde verdachte volgens Belgische bronnen M. van den B. zijn. Hij komt ook uit Schinnen, is ook een dertiger en heeft net als Cyril T. een gezin. In tegenstelling tot de gebroeders T. woont hij niet meer in Schinnen, maar in het nabijgelegen Brunssum.

Mensen die Yvo T., Cyril T. en Mark van den B. al van jongs af aan kennen, merken wel op dat het groepje vaak en veel drugs gebruikte. „Soms waren ze ook agressief.”

Een buurman van Yvo T. is flink geschrokken. „Ik denk dat Cyril in dit verhaal de meeloper is geweest, hij was altijd al wat behoedzamer en rustiger dan Yvo. Yvo handelde als klein jongetje al impulsiever.” De voormalige baas van Yvo T. in de interieurwinkel Trendhopper in Venlo zei tegen Het Nieuwsblad dat er ’bij Yvo al langer een steekje loszat’. „Twee jaar geleden moest hij weg. Hij zat meer ziek thuis dan dat hij kwam werken.”