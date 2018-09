Politie Kiev arresteert negen voetbalfans

Op beelden is te zien dat supporters een kroeg bestormen met Ajax-fans. Zij gooiden ook met vuurwerk. Vervolgens ontstond er een vechtpartij. De politie heeft de identiteit van de arrestanten niet kenbaar gemaakt.

Ajax waarschuwt de meegereisde aanhang al sinds maandagavond voor fans die uit zijn op problemen. Dat ging niet allemaal even goed. De afdeling supporters van de club uit Amsterdam riep de eigen aanhang via sociale media eerst op om naar Palas Ukraina te gaan. Ajax had er kennelijk geen rekening mee gehouden dat het advies ook bij kwaadwillende fans terecht kwam. Daarom adviseerde de club de eigen achterban later om juist niet naar het bewuste plein in het centrum te gaan.

Vlak voor de wedstrijd probeerden supporters van Kiev in het stadion nog bij het vak met Ajax-fans te komen. De politie wist dat te voorkomen. Kiev zette 1500 agenten in rond het duel. Eerder dit jaar braken er rond de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Liverpool in Kiev grote rellen uit tussen Engelse fans en hooligans uit Oekraïne.