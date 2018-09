Comeback van omstreden FPÖ-politicus

Udo Landbauer. Ⓒ AFP

WENEN - De omstreden Oostenrijkse politicus Udo Landbauer (32) heeft zijn comeback aangekondigd. Het prominente lid van de rechtspopulistische FPÖ trad af nadat bekend was geworden dat hij in zijn studententijd naziliederen zong. De vereniging waarvan hij vicevoorzitter was, Germania, was trots op haar bundel met antisemitische songteksten. Het beruchte boek dook op vlak voor de deelstaatverkiezingen in februari.