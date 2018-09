’Ik kan geen regen maken’

Minister Schouten (m.) stapt, geflankeerd door Dirk Jan Beuling en zijn echtgenote Tanja, door het dorre suikerbietenveld. Ⓒ ANP

Als landbouwminister Carola Schouten deze zomer één kopzorg had, dan was het wel de ongekende droogte. Toch liet ze zich niet zien bij de getroffen boeren. Gisteren bezocht de bewindsvrouw in het Drentse Eerste Exloërmond dan toch akkerbouwer Dirk Jan Beuling, die op de veengrond de droogte als geen ander voelde.