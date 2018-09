Preventief fouilleren werpt vrucht af in Rotterdam

Werden er in 2016 zestien vuurwapens met preventief fouilleren van straat gehaald, in 2017 waren dat er nog maar acht. Vorig jaar werden er bij de acties 147 steekwapens gevonden, terwijl dat er in 2016 nog 236 waren.

„De toename van het aantal preventief gefouilleerde personen op straat en gecontroleerde auto’s heeft geleid tot een daling van het aantal (vuur)wapens dat van straat is gehaald, wat de preventieve werking van het instrument onderschrijft. Om wapengerelateerde incidenten te beteugelen blijft preventief fouilleren dan ook een belangrijk instrument om in te zetten”, schrijft Aboutaleb.

’Nog veel wapens in omloop’

De politie vindt ondanks de afname dat er nog veel wapens in omloop zijn. Overigens nam de politie in het hele Rotterdam Rijnmond-gebied meer wapens in beslag. In 2017 waren dat er 1015, ten opzichte van 921 in 2016. Ook het aantal incidenten met een wapen steeg in 2017 ten opzichte van 2016: namelijk 594 tegenover 525. Er werden vorig jaar wel een stuk minder automatische vuurwapens (13) in beslag genomen dan in 2016 (31).

De burgemeester wil in de toekomst nieuwe snufjes inzetten bij preventief fouilleren. Zo houden het stadhuis en politie onder meer de ontwikkeling van een bruikbare mobiele scanner, maar ook technologische ontwikkelingen rond wapendetectoren goed in de gaten.

Aanpak schietincidenten op straat

Daarnaast werd vorig jaar het Fieldlab GUN-factor opgericht om schietincidenten op straat aan te pakken. „Dit is een samenwerkingsverband tussen het OM, de politie, de gemeente en het Veiligheidshuis om innovatieve en effectieve maatregelen te onderzoeken en interventies uit te voeren, met als doel het stoppen van schietincidenten in de openbare ruimte”, aldus Aboutaleb.

Verder wordt bewoners en ondernemers gevraagd om mee te denken in welke straten zij vinden dat de politie preventief moet fouilleren.

Vorig jaar werden vijf gebieden, delen van Charlois, Feijenoord, IJsselmonde, het Centrum en Delfshaven, aangewezen als veiligheidsrisicogebied waar gefouilleerd mocht worden. Vorig jaar werden in totaal 7165 mensen op straat gefouilleerd. In 2016 waren dat er 6742.