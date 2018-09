Berg spaargeld op recordhoogte

Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat de totale berg van onze spaarcenten nog nooit zo hoog was als afgelopen maanden. De piek werd eind juni bereikt op het onwerkelijke bedrag van 353,7 miljard euro. En zelfs de zomermaand juli, die vanwege vakantiekosten doorgaans zorgt voor een uitstroom van spaargeld, zorgde nauwelijks voor een dip.

’Belangrijk dat je geld beschikbaar hebt’

„We vinden het nou eenmaal belangrijk dat je geld beschikbaar hebt”, legt Marten van Garderen, senior econoom bij ING, uit. „Voor een groot deel van de mensen geldt dat de liquiditeit belangrijker is dan rendement maken. En dan is de spaarrekening toch nog altijd het aantrekkelijkste alternatief. Want iets meer dan nul is nog altijd beter dan nul.”

Met ’iets meer dan nul’ doelt Van Garderen op de extreem lage rentes die Nederlanders krijgen op hun spaarrekening. De drie grootbanken - ABN Amro, ING en Rabobank – verlaagden hun tarieven deze zomer naar 0,03 procent. Van Garderen stipt aan dat Nederlanders wel iets minder belust op sparen zijn geworden.

Hij kijkt daarvoor naar de netto inleg: het geld dat we bijstorten op de spaarrekening min het geld dat we ervan af halen. „Over de laatste twaalf maanden was dat 2,9 miljard euro. Maar in de jaren voor de crisis legden we per jaar ongeveer drie keer zo veel in. Dat komt doordat we meer aflossen op de hypotheek en het fiscaal steeds aantrekkelijker is geworden om geld te schenken. Je ziet dat de netto inleg sinds 2013 terugloopt, dat was ook het jaar dat de overheid het mogelijk maakte om tot een ton belastingvrij te schenken. Het lijkt erop dat die twee dingen met elkaar te maken hebben.”