De allerbeste bieb op aarde

De bibliotheek dankt haar naam aan de school die er vroeger was gevestigd.

Het voelt voor de medewerkers van School 7 in Den Helder nog wat onwennig, maar het is toch echt zo: ’hun’ bieb is de beste openbare bibliotheek ter wereld! Daarmee liet ze concurrenten uit Brazilië, Noorwegen, Singapore en de Verenigde Staten achter zich. „We zijn overdonderd”, aldus de trotse directeur Jacinta Krimp.