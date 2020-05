Vlijmen huivert: wolf loopt in wijk

Europese wolf in het bos. Ⓒ Ronald Brack

VLIJMEN - Het nieuws dat de wolf die in het Brabantse Vlijmen vrijdagnacht op zoek naar voedsel ook een woonwijk in Vlijmen doorkruist heeft, zorgt voor gevoelens van onrust en onveiligheid. De afgelopen week alleen al beet het roofdier zo’n zestig schapen dood. Volgens de organisatie ’Wolven in Nederland’ is er geen gevaar voor mensen, maar moet er aan de situatie in het poldergebied rond Heusden wel snel iets gedaan worden.