Langslapers hebben meer kans op hartaanval

Uit onderzoek van de European Society of Cardioligy onder een miljoen volwassenen blijkt dat zes tot acht slaap uur de ideale nachtrust is.

Mensen die minder dan zes uur slapen, hebben elf procent meer kans op een beroerte. Terwijl mensen die meer dan acht uur in bed doorbrengen, 33 procent extra kans hebben op een hartaanval, zo schrijft The Guardian.

En voor wie in het weekend af en toe even lekker lang uitslaapt, of op werkdagen soms wel een paar korte nachtjes heeft: geen paniek. De risico’s lopen pas op als je over een langere periode afwijkt van de zes tot acht uur.

