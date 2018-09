’Een op vijf Syriërs geweigerd om sympathieën’

Vorig jaar kwamen ongeveer 2.100 Syriërs rechtstreeks vanuit Turkije naar Nederland. Dit jaar is dat aantal met 288 tot en met juli een stuk lager. Volgens de politie valt een vijfde van de voorgedragen kandidaten af voor hervestiging, omdat er vermoedens zijn van extremisme of omdat verwacht wordt dat iemands overtuigingen integratie in Nederland bemoeilijken.

„Als jij zegt: mijn kinderen gaan koste wat kost niet in gemengde klassen of er wordt niet samen gezwommen, dan gaat er een streep door je dossier en kom je Nederland niet in”, zegt politiechef Van Musscher in de krant.