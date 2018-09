Familiedrama: babyverpleegster brengt drie jonge kinderen om het leven

De vrouw, een verpleegster op de couveuseafdeling in een ziekenhuis, probeerde hierop uit het leven te stappen door tegen een brugpijler langs de snelweg te rijden. De poging mislukte.

Ze verklaarde vervolgens tegenover hulpverleners dat ze haar kinderen iets had aangedaan. In haar huis in de deelgemeente Varsenare van Jabbeke werden de drie levenloze lichamen gevonden, schrijven Belgische media. Het gaat om een meisje van 4, een jongetje van 2 en een baby van amper drie maanden oud, ook een jongetje. Alle hulp kwam voor hen te laat.

Het is voorlopig niet duidelijk waarom de vrouw haar kinderen precies om het leven bracht. De politie onderzoekt de tragische zaak.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl