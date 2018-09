Seksjuf ’Kim Kardashian’ aangeklaagd

Shannon Moser uit het Amerikaanse North Dakota zou meerdere relaties hebben gehad met jongens uit haar klas. Ook deelde ze via Snapchat video’s van seks met haar man met de pubers.

De (getrouwde) moeder van vier kinderen is door haar school ontslagen. De politie vond op haar telefoon linkjes naar video’s van jonge jongens met oudere vrouwen.

Eén van de jongens had seks gehad met de juf in het Rendezvous park in West Fargo. Hij vertelde dat aan een vriendje, die het op zijn beurt aan de politie doorgaf.

De vrouw kon op borg vrijkomen, maar heeft er zelf voor gekozen in de cel te blijven. „Op school zeggen we de kinderen dat ze altijd de waarheid moeten spreken. Ik heb met een leugen geleefd”, schrijft de Duluth News Tribune.

Moser loopt kans op vijf jaar cel.

